У Нади Ермаковой из "Дома-2" началось кровотечение во время операции: "Счет шел на минуты"

Надежда Ермакова перенесла сложную операцию. Звезде "Дома-2" удалили огромную опухоль.

Как рассказала Надя, за три месяца у нее резко выросла миома. Врачи не брались оперировать, ссылаясь на высокую вероятность потерять матку. Ермакова долго искала специалиста, который бы рискнул и взялся за ее случай. Наде повезло.

"Все прошло успешно! Операцию сделали лапроскопически, есть еще надежда стать мамой! Если была бы полостная, тяжелее было бы восстановление!" — поделилась Ермакова.

Сейчас звезда реалити восстанавливается после операции. По словам Нади, ей очень сильно повезло, ведь в один момент открылось кровотечение.

"Все прошло наилучшим образом. Я потом посмотрела операцию — был момент пульсирующего кровотечения, когда все пошло не по плану, я бы поседела, счет шел на минуты. Но они все сделали ювелирно!" — порадовалась бывшая жена Даниэля Чистова.

Теперь Ермакова надеется, что после реабилитации она станет мамой. Врачи уверяют, что уже через год Надя сможет забеременеть. Правда, есть одна проблема — звезда "Дома-2" оформляет развод с мужем, и пока рожать ребенка ей просто не от кого.