Лев Лещенко припомнил Долиной элитные квартиры в Юрмале: "Она не бездомная"

Верховный суд 16 декабря огласил решение по "квартирному делу" Ларисы Долиной. Жалоба Полины Лурье была удовлетворена, а решения нижестоящих инстанций отменены. Таким образом, Долина должна освободить проданную квартиру, теперь недвижимость принадлежит Лурье.

Поклонники певицы гадают, где же теперь будет жить Долина. На этот вопрос ответил народный артист России Лев Лещенко. Он заверил, что Лариса Александровна не осталась на улице и не нуждается в том, чтобы кто-то приютил ее у себя.

"У нее еще два или три места. Есть четырехэтажный особняк в 40 километрах от Москвы, где она время от времени проживала, потом еще какие-то квартиры, так или иначе связаны с ее имуществом... У нее есть жилплощадь в Лапине, и в Прибалтике одна или две квартиры помимо всего прочего. Она не бездомная, есть где жить", — заявил Лещенко.

Артист считает, что суд вынес справедливое решение. Но отметил, что Долина находится в особом положении — у нее есть жилье помимо проданной квартиры. В противном случае государство должно позаботиться о людях, оставшихся без крыши над головой.

"Ей есть куда идти, это меняет всю общую ситуацию. Ну, а если бы не было ... вопрос такой. Тогда каким-то способом государство должно было предоставить ей однокомнатную квартиру. Я так считаю", — отметил Лев Валерьянович в беседе с "360".