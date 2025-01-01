Ракетный комплекс средней дальности "Орешник" заступил на боевое дежурство в Беларуси. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании.

Лукашенко сообщил, что оборудованы первые позиции ракетного комплекса "Орешник", передает БелТА. Он заступил на дежурство со вчерашнего дня. Ранее начальник Генерального штаба Валерий Герасимов заявил, что в ВС России сформирована бригада, оснащенная новейшим "Орешником".

Президент России Владимир Путин в среду сообщил, что новый ракетный комплекс до конца года встанет на боевое дежурство в России. СМИ в Германии писали, что "Орешник" и "Буревестник" ставят Европу в тупик.