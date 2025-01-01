Герасимов подвел итоги СВО за 2025 год: основные заявления главы генштаба

Коллективный Запад ведет на Украине прокси-войну против России, преследуя цель нанести нашей стране стратегическое поражение. Об этом заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов во время брифинга в Минобороны для иностранных военных атташе.

Глава Генштаба подчеркнул - масштабная военная помощь, которую Киев получает от западных стран, не оказывает никакого влияния на развитие наступления российской армии. Основные усилия наших вооруженных сил в зоне спецоперации сосредоточены на установлении полного контроля над Донбассом, освобождении Запорожской и Херсонской областей, а также на создании полосы безопасности в приграничных районах. Наши войска захватили и прочно удерживают стратегическую инициативу.

"Всего в 2025 году российскими Вооруженными силами освобождено более 300 населенных пунктов, под наш контроль перешло более 6300 квадратных километров территории, а с начала специальной военной операции освобождена территория общей площадью около 94 тысяч квадратных километров. Потери вооруженных сил Украины за год составили около 6500 танков и боевых бронированных машин, около 11800 орудий и минометов, а в живой силе – около 500 тысяч человек". - добавил Герасимов.