Собянин провел предновогодний прием для послов зарубежных стран

Сергей Собянин провел предновогодний традиционный прием для послов зарубежных стран, которые работают в столице.
Мэр отметил - столица старается перенимать опыт и динамику развития передовых мировых мегаполисов. Таких, как, например, Пекин и Шанхай. Город ориентируется на максимальный комфорт для жителей, безопасность на улицах, качественную работу системы здравоохранения, а также обучение в школах - ведь многие сотрудники иностранных дипмиссий живут в Москве семьями с детьми.
Сейчас в преддверии новогодних праздников подготовлено множество развлекательных мероприятий. Чтобы каждый из гостей мог почувствовать себя как дома.
"Я думаю, что вы по гражданам своих стран стали замечать, что туристы стали чаще возвращаться в Москву, их с каждым годом становится всё больше и больше. Это и Китай, и Индия, и Объединенные Арабские Эмираты, и многие-многие. Я надеюсь, что ваше граждане, приезжая в Москву, не жалеют об этих поездках. Чтобы наш фестиваль "Путешествие в Рождество" был насыщен событиями, мы празднуем и Рождество, и Новый год и Старый Новый год и даже Новый год по-китайски", - сказал мэр.