Собянин провел предновогодний прием для послов зарубежных стран

Сергей Собянин провел предновогодний традиционный прием для послов зарубежных стран, которые работают в столице.

Мэр отметил - столица старается перенимать опыт и динамику развития передовых мировых мегаполисов. Таких, как, например, Пекин и Шанхай. Город ориентируется на максимальный комфорт для жителей, безопасность на улицах, качественную работу системы здравоохранения, а также обучение в школах - ведь многие сотрудники иностранных дипмиссий живут в Москве семьями с детьми.

Сейчас в преддверии новогодних праздников подготовлено множество развлекательных мероприятий. Чтобы каждый из гостей мог почувствовать себя как дома.