Глава кабмина Михаил Мишустин присоединился к Всероссийской акции "Елка желаний".

Премьер достал три новогодних шарика. 10-летний Александр из Краснодарского края попросил конструктор. Михаил Мишустин заверил, что мальчик обязательно получит заветный подарок.

Еще одна просьба исполнить мечту также поступила из Краснодарского края от 11-летнего Михаила. Он мечтает на Новый год получить 3D-принтер. А 14-летняя Маргарита из Луганска попросила в качестве подарка - термопресс, с помощью которого можно переносить изображения на разные поверхности.

Также Мишустин 18 декабря провел заседание правительства. Речь шла о поддержке агропрома. Как отметил премьер, 5 миллиардов в ближайшие три года направят на подготовку специалистов для АПК, такой же объем средств получит 21 регион на ремонт объектов ЖКХ. А шесть регионов - на строительство дорог.