Стало известно о новой встрече Умерова с представителями Трампа

Новую встречу с представителями президента США Дональда Трампа проведут в США глава СНБО Украины Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. Об этом заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Как передает в своем Telegram-канале "Новости. Live", Умеров и Гнатов прибудут во Флориду для работы с американской делегацией. Встреча пройдет с 18 по 19 декабря.

Предыдущая встреча украинской делегации с представителями президента США прошла в начале декабря. Участвовали Умеров со стороны Киева и спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Как сообщалось, из-за территориального вопроса переговоры зашли в тупик.