Принцессы Евгения и Беатрис дерзко ответили на высокомерие Кейт Миддлтон и Уильяма: во дворце небывалый скандал

Принц Уильям разругался со своими кузинами Евгенией и Беатрис. Принцессы отказались отвернуться от оскандалившихся родителей. Они поддержали принца Эндрю и Сару Фергюсон, чем разозлили наследника престола.

Евгенией и Беатрис даже после того, как Уильям пригрозил им лишением титулов, не стали содействовать выселению родителей из Royal Lodge. Более того, Беатрис пригласила Эндрю и Сару на крещение своей дочери Афины Элизабет Роуз. Таинство прошло в Королевской часовне Сент-Джеймсского дворца в Лондоне. Принцесса отправила приглашения всей семье, в том числе Карлу III и его супруге Камилле, а также Кейт Миддлтон и принцу Уильяму. Но все четверо проигнорировали крестины.

Причин, чтобы пропустить семейный праздник, ни у королевской четы, ни у принца и принцессы Уэльских не было. В тот день в их графиках не значилось каких-либо важных мероприятий и встреч.

Принцессы Евгения и Беатрис выждали время и дерзко ответили на высокомерие семьи. Они отвергли приглашение Кейт Миддлтон присоединиться к рождественской службе с песнопениями в Вестминстерское аббатстве.

Инсайдеры из дворца сообщают, что Кейт пыталась помирить мужа с кузинами, поэтому и отправила им приглашение. Но скандал во дворце разросся до небывалых масштабов.