Песков рассказал об опыте Путина

Один из самых опытных и мудрых политиков в мире. Такую характеристику Владимиру Путину дал пресс-секретарь президента России. Дмитрий Песков прокомментировал рейтинг журнала Politico.

Издание ранее опубликовало рейтинг самых влиятельных людей в мире. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп вошли в первую пятерку. Трамп возглавил список, Путин – на пятом месте. По словам составителей рейтинга, действия российского лидера вызывают дрожь у европейских лидеров, которые, возможно, больше не смогут рассчитывать на защиту Вашингтона.

Комментируя рейтинг Politico, Песков подчеркнул, что президент Путин был, есть и будет оставаться одним из наиболее опытных, наиболее мудрых мировых политических деятелей. Представитель Кремля добавил, что российский лидер пользуется уважением большинства мировых политических деятелей, передает "Россия 24".