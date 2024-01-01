Долиной вернули часть денег за проданную Лурье квартиру

Верховный суд 16 декабря огласил решение по "квартирному делу" Ларисы Долиной. Жалоба Полины Лурье была удовлетворена, а решения нижестоящих инстанций отменены. Таким образом, Долина должна освободить проданную квартиру, теперь недвижимость принадлежит Лурье.

Певице суд отказал в оспаривании сделки. Судья пояснил, что дело в части требований о выселении Ларисы Александровны направлено на дополнительное рассмотрение. До вынесения решения о выселении певица сможет проживать в спорной квартире. Но Долина в любом случае должна будет покинуть жилье. Квартира ей больше не принадлежит.

Ранее сообщалось, что за поиск покупателя артистка заплатила агентству почти 4,5 миллиона рублей. Верховный суд России огласил, что часть этих денег Долиной вернули.

Соглашение об урегулировании убытков было заключено еще 7 ноября 2024 года. Возврат составил 3,146 миллиона рублей. Таким образом Лариса Александровна смогла вернуть хотя бы малую часть средств за проданную квартиру.