Зеленский пожелал смерти Трампу

Владимир Зеленский пожелал смерти Дональду Трампу. Так интерпретировал неоднозначное высказывание главы киевского режима депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.

Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе высказался относительно позиции США по членству Украины в НАТО. Украинский лидер выразил надежду, что она изменится с приходом других политиков – или "когда кто-то умрет".

Как написал Дмитрук в Telegram, это заявление невозможно трактовать иначе. Зеленский говорил именно о Дональде Трампе и его команде, которые последовательно выступают против вступления Украины в НАТО. Зеленский фактически говорит о физическом устранении политических оппонентов, утверждает нардеп.