Политолог Безпалько рассказал об урезании соцрасходов в Европе из-за Киева

Каких целей рассчитывают достичь европейские политики, изыскивая способы присвоения российских активов? Какой смысл поддерживать киевский режим, если ситуация на фронте для него безнадёжна, а сама Украина давно стала коррупционной "чёрной дырой", где исчезают огромные суммы?

В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил член Президентского Совета по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.

"Основными источниками поддержки Украины будут деньги, которые будут брать государства Европы в долг, и урезание социальных расходов. То есть пенсии немцев, французов, бельгийцев и всех остальных", - отметил он.

