Семенович осталась без женатого жениха: сбежал и даже рыбок не покормил

Анне Семенович уже 45 лет, но замужем певица так и не была. Когда она встретила мужчину, с которым искренне захотела связать свою жизнь, оказалось, что у него уже есть жена.

Семенович представила возлюбленного в прошлом году. Она не стала прятать ухажера и делать из романа тайну. Анна честно рассказала, что счастлива в отношениях с бизнесменом из Германии Денисом Шреером, который разводится с супругой.

Денис еще весной говорил, что готов сделать Анне предложение. Но не может позвать артистку замуж, потому что никак не оформит документы о расторжении предыдущего брака. Бизнесмен уверяет, что с супругой его уже давно ничего не связывает, но так как они поженились в Германии, расторгнуть отношения довольно трудно — на это требуется время и немалые деньги.

Однако, судя по соцсетям Семенович, в ее отношениях со Шреером не все гладко. Анна говорила, что они с Денисом живут вместе, но внезапно оказалось, что мужчина уехал и даже не покормил рыбок певицы.

Артистка несколько дней отсутствовала дома, она была на съемках в другом городе, а когда вернулась, то обнаружила, что ее рыбки в аквариуме едва не умерли от голода. Семенович объяснила, что заранее наполнила для них кормушку, но ее содержимое закончилось быстрее, чем ожидалось.

Поклонники певицы недоумевают. Куда же делся Денис, который еще летом жил с Анной и уж точно мог покормить рыбок в ее отсутствие. Народ гадает, неужели кавалер певицы сбежал в Европу, пока ее не было? Фанаты всерьез переживают за экс-солистку "Блестящих", но она пока хранит молчание.