В Кремле определили, кто ответит за кражу российских активов

Западные страны получат ответ Москвы в случае конфискации принадлежащих России активов. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, любые действия, связанные с экспроприацией российских активов, получат ответную реакцию. Ответственность будут нести как те, кто принимал решение коллегиально, так и те, кто принимал решения персонально. Не избегут последствий и те, кто эти решения выполнял.

Пресс-секретарь президента отметил: недружественные России страны одержимы войной. Они только и думают о том, как бы найти деньги на продолжение войны, приводит слова Пескова ТАСС.