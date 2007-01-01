Фейковое видео о госперевороте во Франции вывело из себя Макрона

Когда имитация трансформирует реальность... Во Франции чуть не попрощались с Эммануэлем Макроном. Соцсети вбросили настоящую бомбу, репортёры с тревогой в голосе сообщают Франции и миру, что в республике переворот!

Ролик посмотрели 13 миллионов человек. Официальная пресса отмалчивается, политики и граждане встревожены. Соцсети продолжают выстреливать подробности. Самый заметный глава некой африканской страны присылает Макрону сообщение: "Дорогой Президент, что у вас происходит? Я очень обеспокоен". Быстро разобрались: кто-то дал задание искусственному интеллекту создать ролик-сенсацию.

И тут началось самое интересное. Оплёванный Макрон дал задание своей команде – изъять из соцсетей грязный пасквиль. Не тут-то было. Ему ответили – у нас тут сплошная демократия и свобода творчества. А если чувства юмора нет – смотри официальные новости. Но эффект этого фейка заключался в том, что Макрон стал самым непопулярным президентом Франции, от которого избиратели хотели бы избавиться. Его поддерживает всего 11 процентов населения. Мысль понятна? Уж лучше переворот, чем такой президент.

Во Франции уже ходит шутка: совершить госпереворот проще, чем Лувр ограбить. Французы с ностальгией вспоминают бывших лидеров страны. Бойко раздаёт автографы экс-президент Николя Саркози, который провёл три недели в парижской тюрьме Санте. Его признали виновным в преступном сговоре по делу о незаконном финансировании властями Ливии его избирательной кампании 2007 года. В камере Саркози зря времени не терял, успел написать книгу под названием "Страсти", о политике, о том, каково бывшему президенту за решеткой.

Некоторые вообще зло шутят. Не пора ли вернуть проходимца Саркози, а за решетку упечь грозного воинствующего Макрона? У которого в действительности всё не так, как на самом деле.