Алла Пугачева нашла как заработать на пенсии за границей: берет 18 миллионов за 30 минут

Алла Пугачева уже три года ведет кочевой образ жизни. Певица покинула свой замок в деревне Грязь и никак не может обрести новый дом. То она жила в Израиле, то в Латвии, сейчас пока находится на Кипре, но присматривает дом в Болгарии.

Поговаривают, что семью содержит признанный иноагентом Максим Галкин. Но, видимо, денег не хватает. 76-летняя Примадонна вернулась к концертной деятельности. Пока Алла Борисовна выступает только на корпоративах и не соглашается выезжать за пределы Кипра.

"Рассказывают, что у Пугачевой были предложения спеть в Дубае, но она отказалась из-за лишнего перелета — в новой кочевой жизни их и так достаточно. А вот на Кипре Пугачева собирается петь в конце декабря на празднике в семье местных русскоязычных обеспеченных людей", — пишет "Комсомольская правда".

Пригласить Примадонну на корпоратив стоит даже дешевле, чем Надежду Кадышеву. Правда, Алла Борисовна поет всего 30 минут и то с перерывами.

"Поет она теперь так — пару композиций, перерыв, потом еще одна-две, перерыв. Гонорар певица понизила — до 200 тысяч евро (18 миллионов рублей), с 350 тысяч евро (32 миллиона рублей) ранее. Соглашается петь — только у проверенных заказчиков", — уверяет источник газеты.

Ранее Алла Пугачева говорила, что ушла со сцены, мол, и здоровье уже не то, и надобности особо нет. Примадонна уверяла, что если и поет, то только для друзей и не берет за это деньги.