Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили в ночь на пятницу, 19 декабря, 94 украинских беспилотных летательных аппарата.

Как уточнило Министерство обороны России в своем Telegram-канале, 36 дронов перехватили над Ростовской областью, 17– над Белгородской областью, 15 – над Воронежской областью.

Кроме того, семь БПЛА сбили над акваторией Каспийского моря, по шесть – над Самарской и Астраханской областями, пять – над акваторией Азовского моря, по одному – над Курской областью и Краснодарским краем.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что ВСУ усиливают "дронный террор" против гражданского населения нашей страны, совершая покушения на мирных граждан и пытаясь причинить экономический ущерб.

Министр обороны России Андрей Белоусов, выступая на коллегии оборонного ведомства, отметил эффективность системы ПВО вокруг Москвы. Полученный опыт необходимо применить в более широком масштабе в рамках единой системы противовоздушной обороны. Политик также напомнил о существенном повышении роли региональных штабов в обеспечении комплексной защиты от беспилотников.