Глава Пентагона пожаловался на "тупых и жирных" американцев

Набор в армию США осложняется повальным ожирением и тупостью кандидатов. Тем не менее, его удалось обеспечить на рекордном уровне, сообщил глава Пентагона Пит Хегсет.

На встрече с рекрутерами Хегсет признал, что работать им было непросто - исходя из "основных ингредиентов". Слишком много молодых американцев - слишком толстые или слишком тупые, заявил глава Минобороны США.

Затем Хегсет попытался исправиться. По его словам, американцы все же не тупые, это неправильно. Просто их недостаточно обучают, а у других – синдром дефицита внимания и гиперактивности. Такие не подходят для службы в армии, приводит его слова РИА Новости.