Воздушная тревога этой ночью звучала на территории Украины. Мощные взрывы гремели в Одессе и области - поражены объекты инфраструктуры, связанные с ВСУ, и железнодорожные узлы. А на Запорожском участке спецоперации российские войска приступили к штурму одного из самых мощных укрепрайонов противника.

По окраинам города Орехов бьют танки, гаубицы, с воздуха - позиции ВСУ таранят ударные дроны. Российские войска начали наступление на этот едва ли не самый важный и мощный укрепрайон националистов в Запорожской области. Его не менее укрепленные фланги в селах Герасимовка и Песчаное уже рухнули под натиском группировки "Восток".

Со дня на день завершится зачистка Гуляй Поля. Населенник, строго говоря, в обороне ВСУ на Запорожье уже не играет никакой роли. Разве что хоть как-то сдержать и связать боями российских штурмовиков. Но и с этой ролью бандеровский "укреп" уже не справляется.

Почти все подготовленные огневые точки, доты и блиндажи потеряны. Единственные укрытия для националистов - полуразрушенные дома и подвалы. О том, что стрелковые уличные бои скоро начнутся и в самом Орехове, на который так надеется украинский генштаб, говорит еще один факт. Российские войска на этом направлении не просто взломали позиции ВСУ. А за считанные недели создали сразу три мощных плацдарма.

На севере после недели позиционных боев российские войска перешли в наступление. Атакованы позиции ВСУ в селах Варачино и Кондратовка. И, судя по тому, какой переполох стоит в радиоэфире бандеровцев, штурм идет успешно. А из Купянска, вокруг которого еще опасно, наши бойцы помогают выбраться мирным жителям. Вот мать с сыном заблудись. Увидели дрон. Торопливо пишут на листке бумаги и показывают оператору - мы мирные. Бойцы в ответ сбрасывают им инструкцию - как идти, куда, и обязательно смотреть под ноги, чтобы не нарваться на мину. Уже в тылу у российских военных люди рассказывают: ВСУ намеренно обстреливали из пушек и минометов гражданских.

Для этих людей самое страшное уже позади. Бойцы оказали им медицинскую помощь, накормили. А когда город станет полностью безопасным, обязательно помогут вернуться в Купянск.