Минобороны представило новых героев СВО

Новые примеры героизма российских военнослужащих в ходе СВО. Старший лейтенант Александр Скрипин с подчинёнными, наступая на позиции неприятеля, заметил приближение вражеского FPV-дрона и поразил его меткими выстрелами. Беспилотник сдетонировал в воздухе, Александр получил ранение, но продолжил руководить боем. В итоге штурмовая группа Скрипина захватила опорник ВСУ без потерь.

Сержант Николай Бурдинский спас боевого товарища. Под обстрелами неприятеля, Николай добрался до пострадавшего и оказал ему первую помощь. По пути к точке эвакуации, пришлось отбиваться от вражеских коптеров. Бурдинский был ранен, но доставил военнослужащего в безопасное место.