Пятимесячный ребенок ранен из-за атаки ВСУ на Белгород

Над Белгородом системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа. Об этом 19 декабря сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В результате атаки ранен пятимесячный ребенок, добавил губернатор.

"Медики детской областной больницы диагностировали мальчику минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану головы", — написал Гладков.

Губернатор подчеркнул, что состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести. Ему оказывается вся необходимая помощь.

В результате падения обломков сбитого беспилотника на парковку повреждены семь автомобилей, а также остекление социального объекта и 17 квартир в 10 многоквартирных домах.