ЕС выделит Украине 90 миллиардов евро

Участники саммита Евросоюза договорились предоставить Украине 90 миллиардов евро в качестве помощи на 2026-2027 годы. Об этом 19 декабря заявил глава Евросовета Антониу Кошта.

"Мы договорились. Решение о предоставлении 90 миллиардов евро в качестве помощи Украине на 2026-27 годы было одобрено", — написал Кошта в соцсети Х.

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что ЕС будет финансировать Киев за счет заимствования 90 миллиардов евро. При этом союз оставит за собой право "использовать активы России".

Мерц подчеркнул, что кредит для Украины будет беспроцентным.

"Финансовый пакет для Украины полностью согласован. Как я и призывал, Украине предоставляется беспроцентный кредит в размере 90 миллиардов евро. Этих средств достаточно для покрытия военных и бюджетных потребностей Украины на ближайшие два года", — заявил Мерц по итогам первого дня саммита Евросоюза.