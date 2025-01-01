Макрон: Европе было бы полезно возобновить диалог с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе было бы полезно возобновить диалог с президентом России Владимиром Путиным. Слова французского лидера приводит агентство Agence France-Presse.

"Я считаю, что в наших интересах найти подходящую основу для возобновления этой дискуссии", — сказал Макрон.

Он добавил, что европейцам необходимо придумать в ближайшие дни, как это можно сделать.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон в июле 2025 года провели первый за три года телефонный разговор. Лидеры обсудили украинский конфликт, эскалацию между Ираном и Израилем и удары США по иранским ядерным объектам.