"Россия все ближе": Трамп призвал Украину поторопиться с миром

Президент США Дональд Трамп призвал Украину поторопиться в вопросе заключения мира с Россией. На встрече с журналистами в Овальном кабинете Белого дома президент США подверг критике медлительность киевского режима.

Он выразил надежду на скорое завершение конфликта, но подчеркнул: нерешительность украинских властей каждый раз стоит стране потерянных территорий.