"Россия все ближе": Трамп призвал Украину поторопиться с миром

Президент США Дональд Трамп призвал Украину поторопиться в вопросе заключения мира с Россией. На встрече с журналистами в Овальном кабинете Белого дома президент США подверг критике медлительность киевского режима.
Он выразил надежду на скорое завершение конфликта, но подчеркнул: нерешительность украинских властей каждый раз стоит стране потерянных территорий.
"Переговоры к чему-то приближаются, но я надеюсь, что Украина будет действовать быстро. Потому что Россия всё ближе. Каждый раз, когда украинцы тянут время, позиции России уже другие. Никто никогда не видел ничего хуже со времён Второй мировой войны. Я говорил о восьми завершённых войнах и думал, что с этой будет проще. Оказалось, сложнее, но есть шанс, что мы сможем её завершить. Возможно, уже скоро", - сказал Трамп.