ЕС согласовал беспроцентный кредит Украине на 90 млрд евро

Члены Евросоюза договорились предоставить Украине помощь в размере 90 миллиардов евро. Об этом рассказал председатель Евросовета Антониу Кошта.

Как уточнил политик, государства ЕС "заключили сделку" и согласовали выделение киевскому режиму поддержки в размере 90 миллиардов евро на 2026-27 годы. При этом Венгрия, Чехия и Словакия юридически отказались участвовать в еврофинансировании Украины, а Будапешт и Братислава не стали подписывать итоговое заявление саммита Евросоюза.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что речь идет о беспроцентном кредите, причем "мы будем держать российские активы замороженными, пока Россия не выплатит компенсацию Украине" (цитаты по "Интерфаксу").

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что кредит Украине предназначен для продолжения конфликта. По его словам, Киев с 2026 года "будет располагать средствами, необходимыми для финансирования своих военных усилий".

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан отметил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку речь идет про "непосильное долговое бремя".

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отмечала, что стратегия ЕС по помощи Украине подтверждает намерения Европы сорвать российско-американские переговоры по мирному урегулированию конфликта.

При этом вице-премьер Италии Маттео Сальвини усомнился в эффективности расходования денег на Украину. По его мнению, наивно полагать, что отправка вооружений на Украину означает, что ВСУ смогут отвоевать утраченные территории.