Европе было бы полезно возобновить переговоры с российскими властями. Такое мнение высказал в пятницу, 19 декабря, президент Франции Эммануэль Макрон.

Французский лидер напомнил, что и в нынешних геополитических условиях "есть люди, которые разговаривают с Владимиром Путиным", поэтому европейцам и украинцам необходимо выработать формат для возобновления полноценных переговоров с Москвой.

В противном случае сохранится ситуация, когда "отдельные посредники ведут переговоры с россиянами самостоятельно", а этот вариант нельзя считать оптимальным, отметил Макрон.

Подчеркнув, что Евросоюз продолжит поддерживать Украину, президент Франции также заявил, что в ближайшие недели интеграционному объединению предстоит найти пути и механизмы, которые "позволят возобновить полноценный диалог с Россией", сообщает РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что наша страна надеется на диалог с Европой, однако с действующими европейскими политическими элитами это маловероятно. Принимая участие в расширенном заседании коллегии Минобороны, президент напомнил: Россия предпочитает решать все возникшие за последние годы проблемы мирным путем.

Президент Финляндии Александр Стубб подчеркивал, что прямые переговоры между Европой и Россией неизбежны — такой момент наступит рано или поздно. Однако политику давления на Россию ради принуждения к прекращению огня на Украине Стубб счел оптимальным вариантом.