Число обращений на прямую линию с Путиным превысило 2,5 миллиона

Число обращений на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным превысило 2,5 миллиона.

Наиболее часто задаваемые вопросы главе государства - о социальном обеспечении, специальной военной операции и экономической ситуации в стране.

У Гостиного двора с самого утра собрались российские и иностранные журналисты. Они стоят в очереди на аккредитацию и проходят контроль на входе.

Программа "Итоги года", совмещенная с большой пресс-конференцией и прямой линией, состоится 19 декабря. Начало – в 12:00.

Путин ответит на вопросы россиян и журналистов. Прямых включений из регионов в этом году не будет.