В деле о теракте в "Крокусе" появились новые подробности

Участников теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" готовили на террористических базах за рубежом - в Турции и Афганистане.

Напавшие на "Крокус" имели хорошую спецподготовку. Например, Шамсидин Фаридуни* профессионально стреляет из автомата, сообщил ТАСС один из участников судебного процесса.

Также установлено, что Фаридуни* должен был через горы уйти с турецкой базы боевиков в афганскую провинцию Хорасан, чтобы вступить в ряды запрещенной в России организации "Исламское государство". Но в зимнее время перевал был закрыт, поэтому боевика отправили готовиться к теракту в "Крокусе", чтобы тот "показал свои способности".

По данным следствия, Фаридуни* занимался вербовкой и сбором остальных участников группы на территории России, провел разведку в "Крокусе", купил автомобиль и занимался получением оружия.

Организаторы теракта обещали нападавшим вознаграждение в размере одного миллиона рублей. После теракта они должны были скрыться на Украине.

На первом же допросе Фаридуни* плакал и утверждал, что не собирался убивать детей. Но собранные по делу доказательства свидетельствуют об обратном.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник". Вооруженные люди ворвались в здание и открыли огонь по людям. После атаки начался пожар.

По последним данным, погибли 145 человек, более 500 пострадали. Возбуждено уголовное дело. Арестованы 12 человек, четверо из них непосредственные исполнители теракта.

*Лицо, признанное террористом и экстремистом в России