В Госдуме предупредили, что последний рабочий день 2025 года не будет сокращенным

Последний рабочий день в этом году — 30 декабря — не будет сокращенным. Об этом предупредил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Политик напомнил положение Трудового кодекса, в соответствии с которым продолжительность рабочего дня уменьшается на один час накануне официального праздничного дня.

Однако 31 декабря является нерабочим не потому, что это праздничный день, а благодаря решению кабмина о переносе выходного. Соответственно, 30 декабря — обычный рабочий день, не сокращенный.

При этом парламентарий выступил за признание 31 декабря нерабочим днем на постоянной основе и закрепление этого законодательно. Чтобы это не нарушило общий баланс, можно было бы на день урезать длинные новогодние выходные — например, убрав из их перечня 8 января, цитирует депутата ТАСС.

Ранее Ярослав Нилов пообещал, что в 2026 году у россиян, которые трудятся в пятидневном графике, не будет удлиненной, шестидневной, рабочей недели. Относительно 2027 года давать прогнозы пока рано, хотя "вроде бы напрашивается шестидневка — в феврале".

Всего в 2026 году будет 249 рабочих и 116 выходных и праздничных дней. Во многих организациях уже составили график отпусков сотрудников на 2026 год. Эксперты рассказали, когда выгоднее всего брать ежегодный оплачиваемый отпуск.