В Гостином дворе идут последние приготовления к Прямой линии с Путиным

Менее получаса остаётся до одного из главных общественно-политических событий года, к которому приковано внимание не только в России, но и за рубежом. Владимир Путин сегодня проведёт Прямую линию и большую пресс-конференцию в совмещённом формате. Число обращений уже превысило два с половиной миллиона.

В Гостином дворе идут последние приготовления. Журналисты, коих тут собралось несколько сотен, репетируют вопросы. Технические специалисты проверяют оборудование. А колл-центр продолжает принимать обращения граждан, число которых уже перевалило за два с лишним миллиона.

И это, разумеется, не предел. Потому как этот круглосуточный марафон, который продолжается уже больше двух недель, завершиться лишь после окончания прямого эфира с президентом. А он, как известно, длится не один час. В этом году формат снова будет совмещенным. Владимир Путин ответит и на вопросы журналистов. В том числе представляющих недружественные страны. И на обращения граждан. Так что разговор, как всегда, предполагается долгий и обстоятельный.

Список предполагаемых тем традиционно крайне широк. Федеральную прессу, скорее всего, будет интересовать международная политика. Ход переговоров с США по Украине. Отношения с европейскими странами. Региональные СМИ традиционно предложат обсудить местную повестку. Граждан же волнуют их конкретные проблемы. Решить их очень часто можно и на местном уровне, однако обращение к президенту избавляет людей от лишней бюрократии. И позволяет справиться с той или иной проблемой по-настоящему быстро.

В этом году отбирать и систематизировать вопросы традиционно помогает искусственный интеллект. И уже понятен примерный круг тем, которые волнуют население. К примеру, вопросов, связанных с поддержкой ветеранов СВО, стало гораздо меньше. Как и про развитие здравоохранения.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это значит, что работа властей приносит результат. Куда больше людей волнует образование, повышение пенсий, пособий и льгот, в том числе для многодетных семей. Понятно, что в центре внимания находится и специальная военная операция. Как известно, доклады с фронта Владимир Путин получает несколько раз в сутки. И, возможно, сегодня мы услышим какие-то новые подробности о ходе СВО.