Собянин: ИИ-сервис для изучения физики и информатики применили 90 тыс. человек

Для изучения физики и информатики московские школьники теперь могут использовать сервис искусственного интеллекта. Как рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин, в этом году на платформе "МЭШ" расширили возможности раздела "Цифровой учитель", добавив два предмета.

С сентября новыми функциями уже воспользовались более 90 тысяч учеников, родителей и педагогов. Искусственный интеллект анализирует знания школьников, определяет темы, в которых возникают трудности, и предлагает упражнения для восполнения пробелов. Все вопросы программы по физике разделены на 23 темы. В блоке информатики доступны задания по 19 направлениям.