Судно "Омолон" доставило в порт Магадана почти 24 тысячи тонн угля

Преодолеть штормящее море и доставить стратегический груз. В порту Магадана пришвартовалось судно "Омолон", у него на борту - почти 24 тысячи тонн угля. Твёрдое топливо необходимо для обогрева города зимой. Доставку ценных ресурсов планировали завершить ещё в конце ноября, но из-за непогоды процесс затянулся.

Этой команды экипаж сухогруза "Омолон" ждал в море несколько дней. Войти в порт Магадана не позволяла погода, а корабль был гружён углём для обогрева города. 24 тысячи тонн. Ещё немного - и столица Колымы рисковала остаться без энергии.

Сухогруз швартовался в порту почти сутки. Волны и ветер не давали безопасно пристать к берегу. Но в конечном итоге природа сжалилась и дала несколько часов причалить и начать разгрузку. Тем не менее, прогноз не утешительный – работать портовым кранам предстоит уже в снегопад.

Период с октября по январь самый сложный, говорят моряки. Охотское море штормит не переставая, и экипажу часто приходится пережидать непогоду на рейде. Опасно и образование льда. Но в этом году один тёплый циклон сменяет другой, и замёрзнуть вода не успевает. Из намеченных 10 рейсов этот уже девятый. Хоть и с задержкой - завершить доставку планировали в ноябре, но город всё-таки успевают обеспечить необходимыми запасами угля до следующей поставки.

"Большую часть угля мы уже завезли. На складе больше 200 тысяч тонн. Это примерно восемьдесят процентов от планового завоза. Сейчас мы уже получили в порту 24 тысячи тонн. Этот девятый теплоход пришел. Идет разгрузка на причал. После этого автотранспортом будет завезено и все это на станцию. И последняя партия десятая находится сейчас в порту в Анино, восемнадцать тысяч тонн", - сообщил Владимир Милотворский, генеральный директор энергетического предприятия, г. Магадан.

Экипаж сухогруза рассчитывает завершить северный завоз угля до Нового года. Но такие планы синоптики называют крайне оптимистичными. Новый циклон грядёт уже на следующей неделе. Поэтому партию твёрдого топлива Магаданская ТЭЦ будет ждать уже как рождественский подарок - Охотское море непредсказуемо.