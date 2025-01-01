Загадочная комета 3I/ATLAS сблизилась с Землей: какие тайны скрывает небесное тело

К стремительному странствию необычного космического пришельца было приковано этой ночью внимание всех астрономов планеты. Самая удивительная из известных науке комет максимально сблизилась с Землёй. Прилетевший из далёких галактик объект получил название ATLAS. Он движется с феноменальной скоростью, постепенно меняет цвет, а странная траектория полёта наводит на самые смелые мысли.

Трансляции, интервью ученых в прямом эфире, встревоженные посты блогеров - а вдруг катастрофа? На Земле до приближения космического гостя считали часы, потом минуты. И вот, наконец, жители планеты как по команде замерли. ATLAS близко. Телескопы на старт.

Объект с именем 3I/ATLAS официально прибыл. 19 декабря 2025 года - эту дату стоит запомнить - говорят астрономы. Ведь сегодня с нашей планеты наблюдают не просто комету. Эта жительница родом из совсем других галактик и вообще непонятно из каких уголков Вселенной. ATLAS - третий межзвездный объект, обнаруженный за всю историю наблюдений.

За приключениями межзвездного странника следят еще с июля. Тогда астрономы заметили космического лихача - тот мчался с скоростью 60 километров в секунду. В нашей галактике так быстро не гоняют. Иначе давно слетели бы с орбит. Также беспардонно, как потом выяснилось, ATLAS оказался в Солнечной системе. Выскочил из-за спины самого Юпитера.

То ли смелость, то ли хитрый расчёт - появление на космическом горизонте НЛО застало землян врасплох. Загадочного лихача изучали, как могли. А тот не переставал удивлять: выглядел, как астероид, вел себя как комета. Уж не маскировка ли это? И вдруг к нам мчится настоящий корабль с пришельцами?

Не испугался даже Солнца. Подлетел довольно близко, не растаял. Но все-таки встреча с горячей звездой изменила ATLAS. Он стал вспыльчивым, постоянно выбрасывает газы. Да и цвет, говорят снимки, приобрел нездоровый.

Возможно, сказывается возраст - все-таки космическому путешественнику больше 7,5 миллиарда лет. Он старше Солнца. А полеты на такие расстояния, конечно, требуют сил. Но если гость их в себе найдет, то у Земли все-равно пробудет недолго. По расчётам, уже через 2-3 дня ATLAS включит ускорение, помчит в сторону Юпитера, а там исчезнет из нашей звёздной системы навсегда.