В МХТ им. Чехова выходит "Школа для дураков"

Минимум декораций и максимальное насыщение смыслами. В МХТ имени Чехова выходит "Школа для дураков" - спектакль по самому известному и необычному роману писателя Саши Соколова.

Действие рождалось прямо во время репетиций. Главный герой - ученик спецшколы для детей с особенностями развития. И хотя на сцене взрослые актёры, режиссёр убеждён - самое главное в душе человека не зависит от возраста. Кто на самом деле оказывается дураком, совсем не очевидно. А главной темой становится изучение парадоксальной евангельской истины.

"И я думаю, что этот спектакль – он во многом про слабость. Потому что – парадокс – слабость, она сильнее, чем сила", - говорит Денис Азаров, режиссёр.