В новосибирской школе шесть детей заразились туберкулезом

В Новосибирске в школе №112 нашли туберкулез у шести учеников.

У одного из них заразная форма, сообщил депутат горсовета Антон Бурмистров. Пятеро заболевших – с закрытой (не заразной) формой. Заболевших выявили в ходе скрининга, добавила Главный детский фтизиатр региона Ирина Павленок.

В школе скорректировали расписание, отменили массовые мероприятия. Проводится дополнительная витаминизация учеников, дезинфекционные мероприятия и внеплановые медицинские обследования, передает ТАСС.

"Мы перевели учащихся на ступенчатое расписание, чтобы разделить потоки школьников. Часть учеников приходит к первому уроку, часть - ко второму и так далее", - рассказал директор школы Вадим Платонов.

В настоящий момент все заболевшие проходят лечение. Несколько учеников находятся в процессе диагностики, так как осенью при обследовании был выявлен положительный результат Диаскинтест.