США понадеялись увидеть Путина на саммите G20 в Майами

Американская сторона готовится к участию президента России Владимира Путина в саммите "Группы двадцати" (G20) в Майами в конце 2026 года. Об этом рассказала в пятницу, 19 декабря, российская шерпа в международной организации Светлана Лукаш.

В 2026 году Соединенные Штаты председательствуют в G20, поэтому итоговый саммит объединения проведет американская сторона. Как пояснила Лукаш, о желании США увидеть на этом мероприятии Владимира Путина она узнала при общении со своими американскими коллегами.

Уже сейчас "председательство (США) очень рассчитывает на участие всех лидеров в саммите", включая российского, цитирует дипломата РИА Новости.

В ноябре 2025 года саммит G20 проводился в Йоханнесбурге, однако российский лидер не посещал это мероприятие. Делегацию России, отправившуюся в ЮАР, возглавлял заместитель главы администрации президента Максим Орешкин по соответствующему указу Владимира Путина.

Между тем в США обсуждают идею создания альтернативы "Группе семи" (G7) с участием России, Китая и Индии. Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев указал на то, что для европейских стран в новом формате место не предусмотрено, и заявил, что "эта идея смотрится как явный щелчок по носу (или пинок под ж…) унылой Европе".