Бодрящий мороз ожидает москвичей под Новый год

Новый год жители Центральной России, в том числе москвичи, встретят с бодрящими морозцами и снегом. Такое обнадеживающее обещание дал в пятницу, 19 декабря, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Как отметил эксперт, в понедельник, 22 декабря, в тылу циклона пройдут заряды мокрого снега и снега, температура будет около нуля. Но уже к вечеру того же дня начнется вторжение полярного холода, температура понизится до одного-четырех градусов ниже нуля, сформируется снежный покров высотой два-три сантиметра.

При усиливающемся антициклоне к среде, 24 декабря, морозы окрепнут до минус 14 градусов. Подобные температуры сохранятся до конца декабря. При этом пройдут снегопады – снежный покров может подрасти до четырех-семи сантиметров, сообщает РИА Новости.

Ранее главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что под Новый год на земле будет лежать снег, хотя высоту снежного покрова сейчас предсказать трудно. Однако, в любом случае, "новый мороз и снег прогнозируется как раз к концу декабря".

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отмечал, что по температурным параметрам 2025 год однозначно займет место в тройке самых теплых за всю историю метеорологических наблюдений. Рекорд он объяснил тем, что "антропогенный фактор приводит к увеличению парниковых газов, нагревается не только атмосфера, но и океан".