Лукашенко назвал самое сильное оружие США

Первая леди США Мелания Трамп является самым сильным оружием Соединенных Штатов. Такое заявление сделал в четверг, 18 декабря, президент Беларуси Александр Лукашенко.

Как заявил белорусский лидер, об этом он рассказал специальному посланнику президента США Джону Коулу и поинтересовался, почему Дональд Трамп не задействует свое самое сильное оружие.

Свое мнение о Мелании Трамп Лукашенко объяснил тем, что первая леди США могла бы многое предложить в решении украинского конфликта: "Думаю, для Трампа это было бы неплохо" (цитаты по БелТА).

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что его супруга Мелания с симпатией относится к российскому лидеру Владимиру Путину. Как подчеркнул американский политик, "мы знаем Путина, и он ей (Мелании) нравится".

В августе, во время саммита Россия — США на Аляске, первая леди США передала Владимиру Путину письмо с просьбой уберечь детей от последствий российско-украинского конфликта. Мелания Трамп рассказала, что с тех пор установился открытый канал связи с президентом России.