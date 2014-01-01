Путин начал "Прямую линию" с вопроса про мир с Украиной: "Мы не видим такой готовности"

Россия не видит готовности Украины к завершению конфликта мирными средствами. Об этом заявил Владимир Путин, отвечая на первый вопрос, заданный в ходе "Прямой линии".

Президент напомнил, с чего начался конфликт: с госпереворота на Украине в 2014 году и с обмана по поводу возможного решения всех проблем мирным путём. Все предложения России, в том числе озвученные в 2022 году, Киев отверг.

"Но всё-таки мы видим, чувствуем и знаем об определённых сигналах, в том числе и со стороны киевского режима о том, что они готовы навести какой то диалог. Единственное, что я хочу сказать, мы тоже всегда об этом говорили: мы готовы и хотим завершить это. Мирными средствами на основе тех принципов, которые были изложены мною в июне прошлого года", - сказал Путин.

Другие заявления Владимира Путина: