Путин: Украина отступает по всем направлениям

Российская армия наступает по всей линии боевого соприкосновения.

Президент России Владимир Путин только что выслушал доклад начальника Генштаба о ситуации в зоне СВО. Стратегическая инициатива полностью перешла в руки ВС России после освобождения Курской области, заявил глава государства в ходе программы "Итоги года".

"Наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. Где-то более быстрыми темпами, где-то медленнее, но по всем направлениям противник отходит", - сказал Путин, отвечая вопрос о ситуации в зоне СВО.

Ранее Путин заявил, что Украина не готова к завершению конфликта мирными средствами.