Саммит Евросоюза в Брюсселе по вопросу изъятия замороженных российских суверенных активов – это "воровской сходняк".

Так охарактеризовал прошедшие в столице Бельгии переговоры заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев

"Сходняк показал, что еэсовские блатные признали старшинство академиков из Вашингтона, прямо возражавших против гоп-стопа", - написал он в своем telegram-канале.

Медведев подчеркнул, что участники саммита испугались пойти на открытое похищение российских денег. За первый день переговоров не получилось выработать единое решение об использовании российских активов.

После начала военной спецоперации Российские активы, хранящиеся в Европе, были заморожены после начала СВО. Большая их часть находится в бельгийском депозитарии Euroclear. Общая сумма замороженных активов — примерно 210 миллиарда евро. Запад намерен передать эти деньги на поддержку Украины. Но при этом члены Евросоюза никак не могут согласовать конфискацию российских активов — категорически против выступает Бельгия, которая боится, что по завершении украинского конфликта именно ей придется возмещать экспроприированные средства.