Предводитель киевского режима Владимир Зеленский — артист, причем артист талантливый, что ясно по его фильмам из прежних времен. Об этом заявил президент России Владимир Путин в передаче "Итоги года" в совмещенном формате большой пресс-конференции и прямой линии. Трансляция в прямом эфире идет в пятницу, 19 декабря.

Президента попросили прокомментировать публикацию снимков Зеленского на фоне стелы близ Купянска в попытках убедить всех, будто город по-прежнему контролируют ВСУ.

Как напомнил российский лидер, пресловутая стела расположена не в самом городе, а примерно в километре от него. В связи с этим Владимир Путин поинтересовался, почему же Зеленский не стал приближаться к городу: "Чего стоять на пороге-то? Заходи в дом! Правильно? Раз уж Купянск под их контролем".

Говоря о перспективах украинских националистов на фронте, президент России отметил их попытки любой ценой вернуть утерянные позиции, как это делается в районе Красноармейска.

Однако проблема ВСУ заключается в том, что в результате активных и эффективных действий российских войск противник понес серьезные потери — стратегических резервов у Вооруженных сил Украины практически не остается. Это серьезный аргумент, который должен побуждать киевский режим решить все спорные вопросы и закончить конфликт мирными средствами, резюмировал Владимир Путин.