Путин дал прогноз по инфляции к концу года

Проблему инфляции в России удается решать. Центробанк и правительство поставили цель снизить инфляцию хотя бы до 6%, но к концу года она будет меньше 6% - 5,7 или 5,8%, заявил президент России Владимир Путин в ходе программы "Итоги года".

Рост российской экономики на 1% - это сознательный шаг правительства.

"Что касается 1% роста в этом году, темпов роста экономики. Это осознанные действия со стороны правительства и Центрального банка, и всего руководства страны, связанные с таргетированием инфляции", - сказал президент.

Другие цифры экономики, озвученные Путиным во время пресс-конференции:

- Дефицит бюджета России в 2025 году составит 2,6% ВВП, на следующий год снизится до 1,6% ВВП;

- Рост реальной зарплаты составит 4,5%;

- Рост золотовалютных резервов ЦБ - 741,5 млрд долларов;

- Уровень безработицы в России составил 2,2%;

- Российский госдолг остается самым низким среди развитых экономик, на уровне 17,7%.