Путин рассказал о поддержке молодых ученых: "Нужно создать им горизонт"

Необходимо создавать лабораторную базу, важен уровень заработной платы и условия. На это нацелена целая система грантов. Об этом заявил Владимир Путин в ходе Прямой линии, отвечая на вопрос журналиста из Новосибирска о поддержке молодых ученых.
"Но как удержать молодых специалистов? Здесь у нас целая система всё-таки выработана…Это уровень заработной платы, обеспеченность жильём, это условия, в которых человек живёт", - отметил Путин.
Президент подчеркнул, что молодые ученые должны видеть горизонт своих исследований, и финансирование должно быть долгосрочным.
"Нам нужно создать условия для того, чтобы молодые специалисты оставались у вас, нужно создать им горизонт. Чтобы они видели горизонт исследований, чтобы финансирование было не на полгода, не на два, не на три, а на пять и так далее. Мы это тоже сделали. И это способствует закреплению кадров. Более того... Многие возвращаются. Я сам лично разговаривал с такими специалистами", - отметил Путин.