Путин рассказал о поддержке молодых ученых: "Нужно создать им горизонт"

Необходимо создавать лабораторную базу, важен уровень заработной платы и условия. На это нацелена целая система грантов. Об этом заявил Владимир Путин в ходе Прямой линии, отвечая на вопрос журналиста из Новосибирска о поддержке молодых ученых.

"Но как удержать молодых специалистов? Здесь у нас целая система всё-таки выработана…Это уровень заработной платы, обеспеченность жильём, это условия, в которых человек живёт", - отметил Путин.

Президент подчеркнул, что молодые ученые должны видеть горизонт своих исследований, и финансирование должно быть долгосрочным.