Владимир Путин подводит итоги года в прямом эфире

В Гостином дворе в Москве в полдень стартовала прямая линия с Владимиром Путиным.

Число обращений превысило два миллиона. Граждан волнуют самые разные темы - от социальной политики до спецоперации. Задать вопрос мог каждый, отправив сообщение на короткий номер или позвонив на горячую линию, а также через специальный сайт или приложение, соцсети и мессенджер МАКС.

Колл-центр будет принимать обращения до конца прямой линии.

Без внимания не останется ни одно обращение. Наш канал ведет прямую трансляцию "Итогов года с Владимиром Путиным".