В Совфеде предложили проверить Милонова после заявления про "Тайного Санту"

Заявление депутата Госдумы Виталия Милонова о том, что предновогодняя игра в "Тайного Санту" в России — это "злокачественное новообразование", вызвало резкую реакцию.

Участники игры "Тайный Санта" обмениваются новогодними подарками, причем одариваемый не знает, от кого получает презент. Распределение, кто кому будет делать подарок, происходит на основе жеребьевки.

Виталий Милонов сравнил россиян, перенимающих западные нарративы, с макаками и заявил, что не понимает, как русского Деда Мороза можно променять на какого-то Санту.

После этого сенатор Айрат Гибатдинов призвал комиссию Госдумы по этике дать оценку заявлениям Милонова, отметив, что политику следовало бы "хорошо подумать над высказываниями". Член Совфеда поставил под вопрос соблюдение депутатом "норм парламентской этики и уважительного отношения к гражданам Российской Федерации", сообщает РИА Новости.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин неоднократно предупреждал парламентариев, что "думать надо головой, прежде чем какую-то идею озвучивать в Telegram-каналах, других средствах массовой информации".

Спикер нижней палаты парламента подчеркивал, что "некоторые инициативы, с которыми выступают депутаты, несут в себе и тревогу, и напряжение, а где-то и разрушение", хотя работа народных избранников должна быть созидательной и направленной на благо страны и россиян.