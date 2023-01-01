Россиянам рассказали, с кого требовать компенсацию за падение на улице в гололед

Зимой количество переломов, растяжений, ушибов и разрывов связок у россиян возрастает — люди нередко получают травмы из-за гололеда. О том, как и с кого получить компенсацию за падение на улице, рассказал юрист Алексей Конецкий.

Как напомнил эксперт в разговоре с радио Sputnik, по закону каждый участок улицы или дороги должен обслуживаться управляющей компанией, ТСЖ, ЖСК, местной администрацией, собственником или арендатором участка. Они обязаны обеспечивать безопасность перемещения и чистоту.

Если человек поскользнулся и получил травму, надлежит зафиксировать инцидент в правоохранительных органах по телефону 112, потому что материалы полиции имеют ключевое значение. Это единственный легальный факт фиксации травмы, подчеркнул Конецкий. В отсутствие такого подтверждения добиться компенсации будет крайне непросто.

Если здоровью пострадавшего был причинен легкий вред, это гражданско-правовая ответственность — виновник ущерба, который не смог обеспечить безопасность, должен выплатить моральную компенсацию и оплатить затраты на лечение.

Если же человек получил серьезные увечья или инвалидность, а тем более скончался, речь идет об уголовной ответственности. В рамках уголовного дела можно подать исковое заявление о взыскании морального вреда и компенсации лечения, резюмировал юрист.

В 2023 году из-за нерадивости коммунальщиков едва не погибла целая семья: наледь с крыши обрушилась на головы двоих детей и их мамы. Как выяснилось, местные службы вместо того, чтобы расчищать крыши от снега и льда, ограничились развешиванием объявлений о грозящей людям опасности. При этом рассылать платежки за коммунальные услуги они не забывали.

Летом, когда в ряде российских регионов прошли мощные ливни, многие автомобили были повреждены обильными осадками. Юрист Юрий Капштык рассказал, за чей счет должен осуществляться ремонт таких машин, тем более что обязательное страхование автогражданской ответственности не покрывает такие случаи, ведь "никто не виноват в сюрпризах погоды".