ВС России нанесли семь ударов возмездия за неделю

Вооруженные силы России за неделю нанесли один массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием по Украине.

Они стали ответом на атаки на российские гражданские объекты, заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга. Удары наносились в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

Были поражены предприятия ВПК и ТЭК Украины, транспортная и портовая инфраструктура, цеха сборки и испытаний безэкипажных катеров и БПЛА, склады горючего и боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских боевиков и наемников.

Кроме того, за неделю под российский контроль перешли четыре населенных пункта.

Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов подвел итоги СВО за 2025 год. Российские войска захватили и прочно удерживают стратегическую инициативу.