Путин рассказал об окруженных в Купянске бойцах ВСУ: "Шансов у них нет"

Под Купянском в окружении находится 3,5 тысячи военных ВСУ. Об этом заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос о положении на фронте в ходе "Прямой линии".

Путин рассказал, что наши войска контролируют город, но пока не двигаются в западном направлении, потому что перед ними стоит важная задача ликвидировать группировку на левом берегу реки Оскол и взять еще один населенный пункт.

"15 батальонов, 3500 тысячи личного состава тоже не получили команды на сложение оружия. У них шансов практически нет. Они находятся в плотном окружении наших Вооружённых сил", - сказал Путин.

Президент выразил уверенность, что до конца текущего года мы будем свидетелями новых успехов наших бойцов.