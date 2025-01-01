Путин рассказал россиянам о выросших зарплатах

Владимир Путин в ходе "Прямой линии" в пятницу рассказал о состоянии российской экономики. По словам президента, рост ВВП в этом году составил 1%, но за три года экономика в среднем выросла на 9,7%.

Путин подчеркнул, что снижение темпов экономического развития был сознательным шагом правительства и Центробанка.

Затронул глава государства и вопрос доходов россиян. Путин рассказал, что рост реальных зарплат граждан составил 4,5%.

Уровень безработицы в 2025 году составил 2,2%. Такие показатели президент назвал очень хорошими.